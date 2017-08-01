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بالفيديو..فضيحة من العيار الثقيل: 250 حاجا مغربيا بدون مـأوى بمكة والغرف ديالهم خداوهم القطريين

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 17:24 بالفيديو..فضيحة من العيار الثقيل: 250 حاجا مغربيا بدون مـأوى بمكة والغرف ديالهم خداوهم القطريين | مجتمع
بالفيديو..فضيحة من العيار الثقيل: 250 حاجا مغربيا بدون مـأوى بمكة والغرف ديالهم خداوهم القطريين
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن 250 حاجا مغربيا، وجدوا أنفسهم بعد وصولهم لمكة المكرمة بدون مأوى، بعد أن تم منح غرفهم المحجوزة لحجاج قطريين بشكل غير قانوني.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن 250 حاجا مغربيا، وجدوا أنفسهم بعد وصولهم لمكة المكرمة بدون مأوى، بعد أن تم منح غرفهم المحجوزة لحجاج قطريين بشكل غير قانوني.

وأوضح المصدر ذاته أن الحجاج ما زالوا عالقين بفندق "موفنبك" بمكة المكرمة، وقد اضطر بعضهم إلى المبيت في قاعة الاستقبال حتى يتم إيجاد حل لمشكلتهم أو"مصيبتهم" كما وصفها المصدر.

وأكد المصدر ذاته أن الحجاج المغاربة المتضررين، تابعون لثلاث وكالات أسفار، لم تقدم لهم يد العون لإيجاد حل ينهي معاناتهم، مشيرا إلى أن الحجاج ربطوا الاتصال بالقنصلية المغربية وبالبعثة المغربية لكن دون جدوى.



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المغرب شوف تيفي القنصلية الحجاج غير قانوني القطريين

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