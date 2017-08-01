بعد الجزائر...''الطريقة الكركرية'' تثير ضجة على الفايسبوك بالمغرب ﻿

خلف ظهور طريقة جديدة في الجزائر تسمى '' بالطريقة الكركرية'' ضجة وسط الرأي العام، عقد بموجبها المسؤولون الحكوميون إجتماعات ماراطونية بعد الإنتشار الكبير لمريدي الطريقة خوفا من ''الأمن الروحي

بوليتيك

شوف تيفي



خلف ظهور طريقة جديدة في الجزائر تسمى '' بالطريقة الكركرية'' ضجة وسط الرأي العام، عقد بموجبها المسؤولون الحكوميون إجتماعات ماراطونية بعد الإنتشار الكبير لمريدي الطريقة خوفا من ''الأمن الروحي للجزائريين'' وفق مصادر إعلامية رسمية بالجارة الشرقية للمملكة.



وبدأت الشرارة الأولى للموضوع ككل، بمدينة مستغانم الساحلية، شمال الجزائر، حيث نشر ناشطون صورا لجماعة ترتدي ألبسة لم يألفها الجزائريون، تعتمد على موزاييك من الألوان، أثارت شتى التعاليق، خصوصا بشأن الجهة التي تتبعها، والسر وراء الظهور غير العادي للأقليات والطوائف الدينية بالبلد.



وتنتشر الطريقة في المغرب وتونس والجزائر وبعض الدول الإفريقية والقليل في مصر والسودان، لكنها تمتلك انتشارا ومراكز هامة فى أوروبا وخاصة هولندا وبلجيكا وفرنسا، وبعض المريدين في أستراليا، رغم الرفض والإستنكار الكبير الذي قوبلت به من طرف الأئمة والفقهاء في المغرب بسبب أفكارها وطريقتها في الذكر وملابسها.



ورغم إتفاق غالبية الباحثين بأن أصل الطريقة هو منطقة ''العروي'' بمدينة الحسيمة، لكن الطريقة إشتهرت مع مؤسسها بالمغرب العربي ''محمد فوزي الكركري'' الذي أعلن عنها بمدينة بركان قبل ظهورها في دول مجاورة.



ولم تقتصر ردود الفعل على الطريقة ''الكركرية'' القديمة التكوين والحديثة التداول والإنتشار، على الجزائر فقط، بل شكلت مادة دسمة للنقاش والتعليق بين النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة من ناحية طريقة اللباس وطقوس الحضرة التي تختلف في بعض جزئياتها مع الطرق الصوفية المعروفة بالمغرب.





