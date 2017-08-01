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بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية تصرف إعانة بقيمة إجمالية تناهز 31 مليون درهم لهاته الفئة

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 16:33 بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية تصرف إعانة بقيمة إجمالية تناهز 31 مليون درهم لهاته الفئة | مجتمع
بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية تصرف إعانة بقيمة إجمالية تناهز 31 مليون درهم لهاته الفئة
شرعت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، ابتداء من 22 غشت الجاري، في صرف إعانة بقيمة إجمالية تناهز 31 مليون درهم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1438 هـ.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

شرعت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، ابتداء من 22 غشت الجاري، في صرف إعانة بقيمة إجمالية تناهز 31 مليون درهم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1438 هـ.

وأفاد بلاغ للمؤسسة، اليوم الخميس، بأن هذه الإعانة المالية ستوزع بمعدل 500 درهم لكل قيم ديني منخرط يقل دخله الشهري عن 3000 آلاف درهم.

وذكر البلاغ أنه حرصا من المؤسسة على تمكين أكبر عدد من المنخرطين من الاستفادة من الإعانة قبل حلول عيد الأضحى، فقد تم صرفها لفائدة 52 ألفا و726 مستفيدا من القيمين الدينيين المزاولين والعاجزين وكذا أرامل المنخرطين المتوفين، متوقعا أن يتجاوز العدد الإجمالي للمستفيدين 62 ألف مستفيد.

ويأتي تخصيص هذه الإعانة تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.200 بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وتكريسا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي وإيمانا بضرورة مؤازرة القيم الديني وذويه في المناسبات الدينية والاجتماعية.

 

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