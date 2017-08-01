رسميا...الحكومة تحيي تفاعل الفايسبوكيين والأمن بعد الإعتداء الجنسي ''الشنيع'' على الفتاة ''زينب'' ﻿

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كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تطرق لأهم الأحداث التي شهدها المغرب خلال فترة عطلة الوزراء، خاصة الحادثة الشنيعة التي شهدتها حافلة للنقل العمومي

بوليتيك
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كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تطرق لأهم الأحداث التي شهدها المغرب خلال فترة عطلة الوزراء، خاصة الحادثة الشنيعة التي شهدتها حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء.


وأوضح الخلفي أن رئيس الحكومة حيى السلطات الأمنية التي تحركت بشكل سريع لايقاف الجناة والتحقيق في القضية والقيام بالإجراءات المطلوبة، مشيدا بتفاعل المغاربة قاطبة مع الحادث المشين، معبرين عن رفضهم للواقعة الغريبة عن المجتمع المغربي.

كما أكد الخلفي أن العثماني استنكر في كلمته خلال المجلس الحكومي صبيحة اليوم الخميس 24 غشت حادثة الإعتداء على الفتاة بحافلة للنقل العمومي، مؤكدا على إطلاق عملية تفكير لإستراتيجية وطنية للوقاية منها.



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