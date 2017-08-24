بالصورة..أغنية جديدة لسلمى رشيد وهذا هو موعد إصدارها ﻿

توصلت شوف تيفي بصورة حصرية لأغنية جديدة عبارة عن فيديو كليب للفنانة المغربية سلمى رشيد حيث قررت إطلاقها يوم غد الجمعة.

شوف تيفي:ماريا جعدود

توصلت شوف تيفي بصورة حصرية لأغنية جديدة عبارة عن فيديو كليب للفنانة المغربية سلمى رشيد حيث قررت إطلاقها يوم غد الجمعة.

وذلك تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى والتي تحمل عنوان "قد المطر" وهي من كلمات عماد طالب وألحان همام حسن أما التوزيع فيعود لأمير الأنصاري وعمار عدنان ومن إخراج إيهاب الراشد وقامت سلمى بتصوير الفيديو كليب في مصر خصوصا أن الأغنية إعتمدت فيها على اللهجة البيضاء.

جدير بالذكر أن سلمى رشيد أطلقت مؤخرا أغنية مغربية تحمل عنوان "المغربي" والتي شاركها في الكليب زوجها حسن العلوي والذي فضل عدم الظهور في الإعلام .