فضيحة وبالفيديو.. بعد واقعة الطوبيس: ممثلة مغربية شهيرة تعرضات للتحرش الجنسي وسط الشارع بطنجة..وها شنو وقع ليها ﻿

في تعليقها على تعرض فتاة لمحاولة الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي، كشفت فاتي جمالي الممثلة المغربية صاحبة لقب مليحة العرب، من خلال مقطع فيديو عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل 3 أشخاص خلال وجودها

"شوف تيفي"



في تعليقها على تعرض فتاة لمحاولة الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي، كشفت فاتي جمالي الممثلة المغربية صاحبة لقب مليحة العرب، من خلال مقطع فيديو عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل 3 أشخاص خلال وجودها بشاطئ النجمة بمدينة طنجة.

وأوضحت فاتي جمالي بأنها شعرت بالرعب والهلع الشديد، خاصة بعد قيام أحد المتحرشين بمحاولة الاعتداء عليها وهو عاري الجسد.

وتفاعل عشاق الممثلة المغربية، مؤكدين بأن ظاهرة التحرش انتشرت بشكل كبير بالشوارع المغربية، مؤكدين بأن العديد من الأمور المرتبطة بالتغيرات الحاصلة في المجتمع المغربي، كانت سببا في تعرض فتيات للتحرش اللفظي أو الجسدي.