بالفيديو...الألاف يشيعون الشيخ ''محمد زحل'' في موكب جنائزي مهيب بالدار البيضاء ﻿

حج الالاف من المواطنين بمدينة الدار البيضاء إلى مسجد المصلى بعين الشق، للحضور إلى تشييع جنازة أحد الشيوخ الكبار بالمغرب ''محمد بن أحمد زحل'' إلى متواه الأخير بمقبرة الغفران بالعاصمة الإقتصادية.

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حج الالاف من المواطنين بمدينة الدار البيضاء إلى مسجد المصلى بعين الشق، للحضور إلى تشييع جنازة أحد الشيوخ الكبار بالمغرب "محمد بن أحمد زحل" إلى متواه الأخير بمقبرة الغفران بالعاصمة الإقتصادية.



وإلى جانب ساكنة الدار البيضاء، قدم المئات من الأشخاص والفقهاء عبر سياراتهم من مدن بعيدة للمشاركة في جنازة أحد "مؤسسي الشبيبة الإسلامية"، حيث ثم تخصيص حافلات لنقل الحاضرين إلى المقبرة بعد الإغلاق الشبه كلي للطرقات والمسالك الرابطة بين مسجد المصلى ومقبرة الغفران.



ويشارك في الموكب الجنائزي المهيب، شخصيات وطنية دينية وسياسية، يتقدمهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، بالإضافة إلى مسؤولي الشأن الديني مركزيا وجهويا.