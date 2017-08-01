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رسميا...الحكومة تخصص دعما ماليا مباشرا للأشخاص ''في وضعية إعاقة''

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 15:14 رسميا...الحكومة تخصص دعما ماليا مباشرا للأشخاص في وضعية إعاقة | بوليتيك
رسميا...الحكومة تخصص دعما ماليا مباشرا للأشخاص ''في وضعية إعاقة''
أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة قبل قليل، أن الحكومة تتدارس المشاكل الإدارية العالقة والتي تحول دون إستفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من دعم مالي مباشر من الدولة.

شوف تيفي

أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة قبل قليل، أن الحكومة تتدارس المشاكل الإدارية العالقة والتي تحول دون إستفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من دعم مالي مباشر من الدولة.

وأضاف الخلفي، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يقف بشكل شخصي على جمبع الإجراءات الخاصة بالموضوع منذ مدة، حيث تشتغل الحكومة على أجرأة الدعم "المالي المباشر"، حيث تجتمع القطاعات الحكومية بشكل دوري لإخراج الصيغة المناسبة.

ونفى الخلفي أية نية للحكومة في التراجع عن الدعم المباشر كما تردد على نطاق واسع، لكن المساطر الإدارية والإجراءات الخاصة بالموضوع ستنتهي قريبا ليتم الإعلان بشكل رسمي عن إستفادة "الأشخاص في وضعية إعاقة" من الدعم المالي.

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