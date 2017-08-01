بمناسبة عيد الأضحى... مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني توفر قسائم شراء لفائدة أرامل موظفي الشرطة بمناسبة عيد الأضحى ﻿

باشرت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني ضمن إستراتيجية المواكبة المادية والمعنوية لكافة احتياجات أسر موظفي الأمن الوطني، ومع حلول مناسبة عيد الأضحى، ''باشرت'' عملية على الصعيد

"شوف تيفي"

باشرت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني ضمن إستراتيجية المواكبة المادية والمعنوية لكافة احتياجات أسر موظفي الأمن الوطني، ومع حلول مناسبة عيد الأضحى، "باشرت" عملية على الصعيد الوطني لتوزيع قسائم شراء لفائدة أرامل وأيتام موظفي ومتقاعدي الشرطة.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فسيستفيد من هذه العملية، التي انطلق تطبيقها بتنسيق مع المصالح المركزية والجهوية المكلفة بالأعمال الاجتماعية للأمن الوطني، ما يزيد عن 400 أرملة، تم اختيارهن بناء على تقييم دقيق لحاجيات هذه الفئة، خصوصا ما يخص متطلبات الأيتام بمناسبة الدخول المدرسي وعيد الأضحى المبارك.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تأتي كخطوة ثانية تَتبعُ صرف المديرية العامة للأمن الوطني لمبالغ مالية لفائدة 212 أرملة من أسرة الأمن الوطني، ممن تتقتضي ظروفهن الاجتماعية والمعيشية مثل هذه المساعدة، وذلك تكريسا للعناية الخاصة التي تشمل هذه الشريحة من أسرة الأمن الوطني، وأيضا تعزيزا للدعم الاجتماعي الموجه لها.

وكان المدير العام للأمن الوطني قد أعطى تعليماته لمصالحه المركزية ولمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، من أجل إيلاء عناية خاصة لفئة أرامل وأيتام أسرة الأمن الوطني، خصوصا المعوزين، وذلك بشكل يضمن تمكينهم من جميع المساعدات المادية والمعنوية الضرورية.