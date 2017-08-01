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عاجل..هذا ما تقرر بخصوص الشاب اللي هز فردي على سائق طاكسي بأكادير

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 14:38 عاجل..هذا ما تقرر بخصوص الشاب اللي هز فردي على سائق طاكسي بأكادير | حوادث و حقوق
عاجل..هذا ما تقرر بخصوص الشاب اللي هز فردي على سائق طاكسي بأكادير
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية بمدينة أكادير، قررت يومه الخميس، وضع الشاب الذي أشهر سلاحا ناريا في وجه سائق سيارة أجرة تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية بمدينة أكادير، قررت يومه الخميس، وضع الشاب الذي أشهر سلاحا ناريا في وجه سائق سيارة أجرة تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

وأكد المصدر ذاته أن التحريات، بينت أن السلاح الناري الذي استخدمه المعني بالأمر وهو طالب في تخصص البيولوجيا، لكي يهدد سائق سيارة الأجرة مجرد لعبة بلاستيكية، مشيرا إلى أن السيارة التي كان عليها خلال الواقعة من نوع "مرسيديس 220".

وأوضح المصدر ذاته أن الطالب الموقوف ستتم إحالته غدا على المحكمة من أجل النظر في المنسوب إليه.

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