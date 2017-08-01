الحقيقة الكاملة للزاوية الكركرية ..هاشكون الشيخ ديالها،وها شكون هما وها علاش كيلبسوا الألوان ﻿

أثارت بعض الصور لأشخاص يرتدون لباسا بألوان مختلفة بشكل مرقع ، جدلا واسعا وردود فعل العديد من رواد صفحات التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' وبعض وسائل الإعلام سواء المحلية أوالوطنية أو للشقيقة الجزائرية

"شوف تيفي"

أثارت بعض الصور لأشخاص يرتدون لباسا بألوان مختلفة بشكل مرقع ، جدلا واسعا وردود فعل العديد من رواد صفحات التواصل الإجتماعي "فايسبوك" وبعض وسائل الإعلام سواء المحلية أوالوطنية أو للشقيقة الجزائرية بحيث أصبح الكل يتساءل عن ماهية هذه الطريقة في اللباس؟ وما أسباب ذلك؟ وما الغرض من طقوس هذه الطائفة الصوفية ؟ وهل هي مغربية أم جزائرية ؟ ولماذا روجت الصحف الجزائرية لصور هؤلاء الأشخاص وعالجت الموضوع بنوع من السخرية واعتبرتها بالغريبة ومجهولة المصدر..؟

من خلال تحريات قناة "شوف تيفي" تأكد لنا أن الطريقة الكركرية طريقة صوفية معروفة ومنتشرة عبر العالم ولها مقر بريف المغرب، بإقليم الناظور تحديدا، ولها زاوية صوفية يتزعمها شيخ مغربي اسمه : "محمد فوزي الكركري" وهو من مواليد 1394 هـ الموافق ل 1974 م، بقبيلة تمسمان الواقعة بريف المغرب، وتلقى تعليمه الأولي والإعدادي في مدينة الحسيمة، ثم سافر إلى مدينة تازة ليكمل تعليمه الثانوي . وبعد مدة خرج سائحا في أرض المغرب وزار مدنا عديدة، ودامت غربته عشر سنوات، عاد بعدها إلى مسقط رأسه وأسس زاويته الصوفية الكركرية.

وله مريدون كثر داخل المغرب وخارجه ، يسيرون على منهجه السلوكي ويقلدونه من حيث الملبس، ويعتبرونه شيخهم ومنقذهم من الضلال والذي يعرج بهم في المقامات الروحية عبر الرحلات والجولات وزيارات الأضرحة والمشي على الأقدام ، وخلال السنوات الأخيرة استقطب الشيخ "محمد فوزي "العديد من المريدين من الجارة الجزائرية مما أثار حفيظة بعض شيوخ الزوايا الجزائرية وحرك العديد من أتباع الطرق الصوفية هناك إلى استعمال بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" للمس بسمعة الزاوية المغربية لأن الطريقة الصوفية الكركرية من أصل جزائري وهي تنسب الى الشيخ أحمد بن مصطفى بن عليوة المستغانمي، في حين عرفت امتدادا كبيرا مع "محمد فوزي" الذي يقطن بالمغرب وأسس لطريقة صوفية على شاكلة أجداده .

وفي اتصال هاتفي لقناة "شوف تيفي" بأحد المريدين المقربين من الشيخ "محمد فوزي" أكد أن الزاوية الكركرية تستغرب للسخرية التي تطال طقوس طريقتهم الصوفية في هذه المرحلة بالذات واستنكر دخول "الجزائر" على الخط لإثارة الرأي العام ، معتبرا أن الزاوية لن تهتز لمثل هذه التصرفات المعتادة من الجارة الجزائرية لأن نجاح بعض الزوايا الصوفية بالمغرب وامتدادها العالمي يؤرق المنتسبين الى الزوايا الجزائرية على وجه الخصوص ، مبرزا أن الزاوية الكركرية ليست وليدة اليوم حتى تثير هذه الضجة وفي وقت متأخر عن تأسيسها .

وحول اللباس المزركش بالألوان والمثير للإنتباه ، أكد مريد الزاوية الكركرية ل:"شوف تيفي" أن اللباس الذي أثار الجدل على وجه الخصوص له مفهوم صوفي لا يمكن أن يناقش مع عامة الناس وصرح في هذا السياق : "كما أننا نحترم الحريات الفردية للأشخاص وبعض الحقوقيين يتبنون ذلك ويترافعون على حريات الأشخاص في لباسهم وجب عليهم احترامنا واحترام خصوصيتنا وعدم المس بطريقة لباسنا لأن ذلك نوع من التقشف عند الصوفية ..." وأشار أن الشيخ "فوزي الكركري" لا يلزم أحدا باللباس المرقع ، وأن الألوان لها معنى يتعلق بالتقشف وله أصل من الناحية الشرعية وأساس من أسس التصوف الإسلامي ومن خصوصية الطريقة الكركرية خاصة، واسترسل الحديث أن هذه الطقوس أصبحت منتشرة عبر العالم وأن الشيخ له أتباع في أمريكا وأوروبا وأستراليا وعدد كبير بالجزائر خاصة بعدما أصبح صوفية الجزائر يقتنعون بفكر "فوزي الكركري" .

هذا وقد قال: رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الجزائري ، عبد الله غلام الله، أن السبيل الوحيد للتصدي ومجابهة الطوائف الوافدة على الجزائر التي أصبحت أرضا خصبة لمختلف الطوائف والفرق التي تريد تشتيت المجتمع من مرجعيته الدينية الوطنية ووحدته هي المقاومة الاجتماعية.

وقال المتحدث حسب مانشرته "الحوار" إن الطائفة الكركرية أو غيرها من الطوائف يجب محاربتها والتصدي لها عن طريق المقاومة والوقاية الاجتماعية التي من خلالها يمكن للمجتمع حماية نفسه بنفسه من كل الوافدين عليه الذين يريدون الزعامة بعد ممارسة التأثير الفكري والعقائدي عليه، داعيا بالمقابل عدم التهويل الإعلامي و إعطاء أهمية كبيرة لهذه الطائفة الكركرية التي لا تعني شيئا كونها تمارس استعراضا فلكلوريا لا غير، وألح "غلام الله " على ضرورة استعمال كل وسائل المقاومة المتاحة الاجتماعية منها أو حتى الأمنية من أجل قطع الطريق على كل الطوائف الغريبة عن مجتمعنا بما فيها الكركرية المغربية.