هيآت حقوقية ترجع أسباب التطرف والإرهاب لأحزاب الإسلام السياسي ﻿

حذرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب ، من مخاطر الإسلام السياسي، مؤكدة أنه أضحى المسؤول الأول عن عدة اعتداءات وعمليات إرهابية ، تزهق عشرات الأرواح وتخلف إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف

"شوف تيفي"

حذرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب ، من مخاطر الإسلام السياسي، مؤكدة أنه أضحى المسؤول الأول عن عدة اعتداءات وعمليات إرهابية ، تزهق عشرات الأرواح وتخلف إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أبرياء ، آخرها الحدث الإرهابي الذي ضرب برشلونة، الخميس الماضي ، منبهة إلى أن واقعة شاطئ آكلو الأخيرة، مردها أيضا إلى شيوع ظاهرة الإسلام السياسي المتطرف.

وحسب مصادر "الصباح" فقد أوضح مولاي أحمد الدريدي منسق الجبهة، أن هؤلاء الأشخاص المتشبعين بالتدين المتطرف الذي يعتبر قاعدة للإرهاب ، علاوة إلى أنهم في الغالب، ذوو تعليم سطحي ، موجهون إما مباشرة من قبل مخططين أو فقهاء يفتون بالقتل والإقصاء والاجتثات للآخر المختلف والمخالف.

وفي ذات الصدد أكد "الدريدي" أن أغلب المتطرفين موجهون بشكل غير مباشر في جزء ضئيل من قبل واقع الهجوم على الحريات الفردية وحقوق الإنسان وفتاوى قنوات التطرف وتشجيع أحزاب الإسلام السياسي المتطرف ، وأبرز أن الأساس في مثل عمليات الاعتداء، رهين بالتوجيه المباشر، إذ يكون هؤلاء أداة إرهابية للمجتمع الإنساني ككل.