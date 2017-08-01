يا ربي السلامة..شرملة مواطن طالب أشخاصا في حالة غير طبيعية باحترام المسجد ببرشيد ﻿

شهدت زاوية سيدي حمدون دوار اولاد سيدي بوعنان جمعة اولاد عبو اقليم برشيد، خلال الأسبوع الجاري، واقعة خطيرة، بطلها شخصان، أقدما على شرملة مواطن، طالبهما باحترام مسجد الدوار والتوقف عن إثارة الفوضى.

"شوف تيفي"



شهدت زاوية سيدي حمدون دوار اولاد سيدي بوعنان جمعة اولاد عبو اقليم برشيد، خلال الأسبوع الجاري، واقعة خطيرة، بطلها شخصان، أقدما على شرملة مواطن، طالبهما باحترام مسجد الدوار والتوقف عن إثارة الفوضى.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية الذي يملك محلا تجاريا قريبا من المسجد، طالب شخصين كانا في حالة غير طبيعية بالتوقف عن إثارة الفوضى أمام المسجد، ليقوم المعنيان بالأمر بالاعتداء عليه وشرملته، تاركين إياه غارقا في بحر من الدماء.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية تقدم بشكاية لمصالح الدرك الملكي، معززة بشهادة طبية، مؤكدا أن المعتديين لم يتم إلى حدود الساعة اعتقالهما.