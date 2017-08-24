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بالصور...بن كيران يحضر مراسيم جنازة ''الشيخ محمد زحل'' بالدار البيضاء

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 13:55 بالصور...بن كيران يحضر مراسيم جنازة الشيخ محمد زحل بالدار البيضاء | بوليتيك
بالصور...بن كيران يحضر مراسيم جنازة ''الشيخ محمد زحل'' بالدار البيضاء
وصل قبل قليل، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران لمسجد ''المصلى'' ب 2 مارس بمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، للحضور إلى مراسيم تشييع جنازة أحد الشيوخ المعروفين وهو الراحل ''محمد بن

شوف تيفي

وصل قبل قليل، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران لمسجد "المصلى" ب 2 مارس بمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، للحضور إلى مراسيم تشييع جنازة أحد الشيوخ المعروفين وهو الراحل "محمد بن أحمد زحل".

وستقام مراسيم تشييع جنازة الراحل نحو متواه الأخير مباشرة بعد صلاة الظهر إنطلاقا من أحد المنازل المجاورة لمسجد المصلى بعد زوال اليوم الخميس، حيث يشهد المسجد في هذه اللحظات حضور فقهاء وأئمة من عدة مدن مغربية، بالإضافة إلى شخصيات سياسية ومدنية.

و توفي الشيخ الجليل، يوم أمس الأربعاء، بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء بعد تعرضه لأزمة قلبية.

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