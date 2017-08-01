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عاجل.. هذا هو جديد ملف ناصر الزفزافي ورفاقه المتواجدين بسجن عكاشة

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 13:46 عاجل.. هذا هو جديد ملف ناصر الزفزافي ورفاقه المتواجدين بسجن عكاشة | بوليتيك
عاجل.. هذا هو جديد ملف ناصر الزفزافي ورفاقه المتواجدين بسجن عكاشة
في جديد ملف ناصر الزفزافي ومن معه المعتقلون بسجن عكاشة، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع بأن الملف الأول الخاص بالمجموعات الثلاثة المعتقلة المكونة من ''32 معتقل'' بالسجن المذكور، تقرر أمس الأربعاء، إحالته

 

"شوف تيفي"

في جديد ملف ناصر الزفزافي ومن معه المعتقلون بسجن عكاشة، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع بأن الملف الأول الخاص بالمجموعات الثلاثة المعتقلة المكونة من "32 معتقل" بالسجن المذكور، تقرر أمس الأربعاء، إحالته على الوكيل العام لمحكمة الاسئتناف بالبيضاء.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن قرار الإحالة المذكور، يحتوي على 242 صفحة، مشيرا إلى أن النيابة العامة، قامت باستئناف جزء من قرار الإحالة، وهو الاستئناف الذي ستبث فيه الغرفة الجنحية الثلاثاء المقبل.

وأشار ذات المصدر أن قرار الإحالة المذكور، يؤكد رسميا متابعة الزفزافي ومن معه بالتهم الموجهة إليهم طبقا للفصلين 201 و 202 من القانون الجنائي.

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المغرب شوف تيفي السجن سجن عكاشة البيضاء الغرفة الجنحية

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