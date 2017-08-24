عاجل وبالصور..هذا ما قرره قاضى التحقيق بخصوص أمهات القاصرين المتورطين في واقعة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قرر قبل قليل من يومه الخميس، السماح لأمهات الموقوفين الستة على خلفية محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي، بحضور جلسة

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قرر قبل قليل من يومه الخميس، السماح لأمهات الموقوفين الستة على خلفية محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي، بحضور جلسة الاستماع لأبنائهن.



وأكد المصدر ذاته أن قاضي التحقيق، سمح للأمهات بحضور الجلسة لأن جميع أبنائهن الموقوفين قاصرون وتتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة.



تجدر الإشارة إلى أن جلسة الاستماع ستعرف كذلك حضور الضحية "زينب" رفقة شقيقتها، وذلك حتى تتمكن النيابة العامة من الوصول إلى خيوط وتفاصيل الجريمة التي هزت الرأي العام بالمغرب.