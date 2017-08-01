 سائق تعرض للكسر خلال مزاولته للعمل لكن الشركة نكراتو وقامت بطرده ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صورة باطمة رفقة رضيعتها في بلد أوروبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي | ثقافة و فنون

صورة باطمة رفقة رضيعتها في بلد أوروبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بالصورة.. لورا صديقة المجرد فرحانة بالأغنية الجديدة ديالو | ثقافة و فنون

بالصورة.. لورا صديقة المجرد فرحانة بالأغنية الجديدة ديالو

عاجل ...اعتقال ثلاثة ديال البوليس ومواطن تونسي بالدار البيضاء+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

عاجل ...اعتقال ثلاثة ديال البوليس ومواطن تونسي بالدار البيضاء+تفاصيل مثيرة

بالفيديو.. فضيحة في قلب لوطوروت.. شوفو شنو وقع | بووز

بالفيديو.. فضيحة في قلب لوطوروت.. شوفو شنو وقع

عاجل وبالصور..هذا ما قرره قاضى التحقيق بخصوص أمهات القاصرين المتورطين في واقعة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هذا ما قرره قاضى التحقيق بخصوص أمهات القاصرين المتورطين في واقعة محاولة اغتصاب فتاة

سائق تعرض للكسر خلال مزاولته للعمل لكن الشركة نكراتو وقامت بطرده | حوادث و حقوق

سائق تعرض للكسر خلال مزاولته للعمل لكن الشركة نكراتو وقامت بطرده

مثير.. ولد الفشوش يشهر مسدسا في وجه سائق طاكسي بسبب خلاف مروري بأكادير | حوادث و حقوق

مثير.. ولد الفشوش يشهر مسدسا في وجه سائق طاكسي بسبب خلاف مروري بأكادير

عاجل.. هذا ما وقع مع أمهات المتورطين في قضية محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. هذا ما وقع مع أمهات المتورطين في قضية محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء

شاب مغربي يضحي بحياته لإنقاذ عائلة بلجيكية أثناء حريق مهول | دولي

شاب مغربي يضحي بحياته لإنقاذ عائلة بلجيكية أثناء حريق مهول

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

سائق تعرض للكسر خلال مزاولته للعمل لكن الشركة نكراتو وقامت بطرده

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 12:02 سائق تعرض للكسر خلال مزاولته للعمل لكن الشركة نكراتو وقامت بطرده | حوادث و حقوق
سائق تعرض للكسر خلال مزاولته للعمل لكن الشركة نكراتو وقامت بطرده
تعرض سائق يدعى عبد الرحيم يعمل لدى شركة ''إ. ب'' إلى الطرد التعسفي بعد مطالبته بحقه في التداوي نظرا لتعرضه لحادثة عمل ترتب عنها إصابة بليغة على مستوى اليد بعد وقوعه من على السلم

شوف تيفي

تعرض سائق يدعى عبد الرحيم يعمل لدى شركة "إ. ب" إلى الطرد التعسفي بعد مطالبته بحقه في التداوي نظرا لتعرضه لحادثة عمل ترتب عنها إصابة بليغة على مستوى اليد بعد وقوعه من على السلم خلال فترة العمل، حيث تطلبت حالته عملية جراحية لمعالجة الكسر الذي تعرض له إلا أنه طلب منه وثائق تخص تأمينه بالشركة التي لم يكن يتوفر عليها، ليكتفي الطبيب الذي قام بفحصه بوضع الجبس ليحميها مؤقتا إلى حين قيامه بالعملية.

وصرح السائق لشوف تيفي قائلا:" قابلت مسيرة الشركة مباشرة لكنها تجاهلتني و طلبت مني أن أدع هذا الأمر لوقت آخر و الاستمرار في العمل... فأمرتني بعدم العودة إلى ذلك الطبيب و التوجه مباشرة إلى مدينة الرباط لتلقي العلاج."

وأضاف السائق ".. إلى يومنا هذا و أنا لا أزال أعاني مع يدي دون أن أتمكن من إجراء العملية و علاجها كل هذا حدث لكون الشركة لا تتوفر على تأمين يخص عمالها و لا تهتم بحقوقهم و الأدهى في الأمر أنه عند مطالبتي بحقوقي تنكرت لي مسيرة الشركة و أنكرت عملي معها في مؤتمر المناخ".
وكشف السائق عبد الرحيم على أن تلاعب الشركة بتواريخ العمل و الشهور المستحقة له، ترتب عنه رفض الملفات الطبية التي تقدم بها إلى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بالرفض لأن الشركة لم تسو وضعيته التأمينية بالشكل الصحيح.

وختم السائق قوله :"لقد حاولت بكل صدق أن أسوي الأمر بشكل حبي مقابل ضمان علاجي بالكامل لكن الشركة بقيت مصرة على إنكار حقي بل إنها قامت بطردي من عملي بدون موجب حق و بدون منحي أي تعويض عن الحادثة و لا حتى عن المدة التي قضيتها في العمل معهم"، مضيفا على أن القضاء بدوره لم ينصفه و لم يكلف نفسه عناء التحري و البحث في القضية.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

طرد التعسفي شوف تيفي حادثة عمل كسر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل ...اعتقال ثلاثة ديال البوليس ومواطن تونسي بالدار البيضاء+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

عاجل ...اعتقال ثلاثة ديال البوليس ومواطن تونسي بالدار البيضاء+تفاصيل مثيرة

عاجل وبالصور..هذا ما قرره قاضى التحقيق بخصوص أمهات القاصرين المتورطين في واقعة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هذا ما قرره قاضى التحقيق بخصوص أمهات القاصرين المتورطين في واقعة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي

مثير.. ولد الفشوش يشهر مسدسا في وجه سائق طاكسي بسبب خلاف مروري بأكادير | حوادث و حقوق

مثير.. ولد الفشوش يشهر مسدسا في وجه سائق طاكسي بسبب خلاف مروري بأكادير

عاجل.. هذا ما وقع مع أمهات المتورطين في قضية محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. هذا ما وقع مع أمهات المتورطين في قضية محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. كلمة العثماني في المجلس الحكومي الذي يجري في هذه اللحظات | قنوات أخرى
منذ 39 دقيقة

بالفيديو.. كلمة العثماني في المجلس الحكومي الذي يجري في هذه اللحظات

أول خروج إعلامي لوالدة الشاب الذي شرمل حبيبته بفاس شوفو شنو قالت تصريح خطير وصادم | بــووز

أول خروج إعلامي لوالدة الشاب الذي شرمل حبيبته بفاس شوفو شنو قالت تصريح خطير وصادم

بعد فضيحة محاولة الاغتصاب...شوف تيفي في جولة بقلب طوبيسات كازا: شوفو الواقع الحقيقي | بــووز

بعد فضيحة محاولة الاغتصاب...''شوف تيفي'' في جولة بقلب طوبيسات كازا: شوفو الواقع الحقيقي

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 24 غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 24 غشت 2017 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صورة باطمة رفقة رضيعتها في بلد أوروبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي | ثقافة و فنون
منذ 17 دقيقة

صورة باطمة رفقة رضيعتها في بلد أوروبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بالصورة.. لورا صديقة المجرد فرحانة بالأغنية الجديدة ديالو | ثقافة و فنون

بالصورة.. لورا صديقة المجرد فرحانة بالأغنية الجديدة ديالو

عاجل ...اعتقال ثلاثة ديال البوليس ومواطن تونسي بالدار البيضاء+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

عاجل ...اعتقال ثلاثة ديال البوليس ومواطن تونسي بالدار البيضاء+تفاصيل مثيرة

بالفيديو.. فضيحة في قلب لوطوروت.. شوفو شنو وقع | بووز

بالفيديو.. فضيحة في قلب لوطوروت.. شوفو شنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.