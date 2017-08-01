سائق تعرض للكسر خلال مزاولته للعمل لكن الشركة نكراتو وقامت بطرده ﻿

تعرض سائق يدعى عبد الرحيم يعمل لدى شركة ''إ. ب'' إلى الطرد التعسفي بعد مطالبته بحقه في التداوي نظرا لتعرضه لحادثة عمل ترتب عنها إصابة بليغة على مستوى اليد بعد وقوعه من على السلم

شوف تيفي

تعرض سائق يدعى عبد الرحيم يعمل لدى شركة "إ. ب" إلى الطرد التعسفي بعد مطالبته بحقه في التداوي نظرا لتعرضه لحادثة عمل ترتب عنها إصابة بليغة على مستوى اليد بعد وقوعه من على السلم خلال فترة العمل، حيث تطلبت حالته عملية جراحية لمعالجة الكسر الذي تعرض له إلا أنه طلب منه وثائق تخص تأمينه بالشركة التي لم يكن يتوفر عليها، ليكتفي الطبيب الذي قام بفحصه بوضع الجبس ليحميها مؤقتا إلى حين قيامه بالعملية.

وصرح السائق لشوف تيفي قائلا:" قابلت مسيرة الشركة مباشرة لكنها تجاهلتني و طلبت مني أن أدع هذا الأمر لوقت آخر و الاستمرار في العمل... فأمرتني بعدم العودة إلى ذلك الطبيب و التوجه مباشرة إلى مدينة الرباط لتلقي العلاج."

وأضاف السائق ".. إلى يومنا هذا و أنا لا أزال أعاني مع يدي دون أن أتمكن من إجراء العملية و علاجها كل هذا حدث لكون الشركة لا تتوفر على تأمين يخص عمالها و لا تهتم بحقوقهم و الأدهى في الأمر أنه عند مطالبتي بحقوقي تنكرت لي مسيرة الشركة و أنكرت عملي معها في مؤتمر المناخ".

وكشف السائق عبد الرحيم على أن تلاعب الشركة بتواريخ العمل و الشهور المستحقة له، ترتب عنه رفض الملفات الطبية التي تقدم بها إلى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بالرفض لأن الشركة لم تسو وضعيته التأمينية بالشكل الصحيح.

وختم السائق قوله :"لقد حاولت بكل صدق أن أسوي الأمر بشكل حبي مقابل ضمان علاجي بالكامل لكن الشركة بقيت مصرة على إنكار حقي بل إنها قامت بطردي من عملي بدون موجب حق و بدون منحي أي تعويض عن الحادثة و لا حتى عن المدة التي قضيتها في العمل معهم"، مضيفا على أن القضاء بدوره لم ينصفه و لم يكلف نفسه عناء التحري و البحث في القضية.