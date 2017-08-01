مثير.. ولد الفشوش يشهر مسدسا في وجه سائق طاكسي بسبب خلاف مروري بأكادير ﻿

كشف عضو بجمعية لسائقي الطاكسيات بأكادير، عن قيام مجهول وصاحب سيارة فارهة من نوع مرسيديس، بإشهار سلاح ناري يوم أمس الأربعاء، في وجه سائق طاكسي بسبب خلاف مروري حول الأسبقية في المدار الطرقي

شوف تيفي

كشف عضو بجمعية لسائقي الطاكسيات بأكادير، عن قيام مجهول وصاحب سيارة فارهة من نوع مرسيديس، بإشهار سلاح ناري يوم أمس الأربعاء، في وجه سائق طاكسي بسبب خلاف مروري حول الأسبقية في المدار الطرقي المتوجه نحو منطقة تاغزوت السياحية شمال المدينة.

ووفق ذات المصدر، فقد تفاجأ سائق الطاكسي، بصاحب السيارة يهدده بالقتل إن لم يسمح له بالمرور، حيث توقف مكانه تاركا لصاحب السيارة يمر بسرعة جنونية وسط إندهاش سائق الطاكسي والحاضرين للواقعة.

وفي ذات السياق، قام سائق الطاكسي بإبلاغ مصالح ولاية الأمن بأكادير، والتي قامت بربط الإتصال مباشرة بالوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير، الذي أمر بشكل فوري بفتح تحقيق في الموضوع.

وأضاف ذات المصدر، أن السلطات الأمنية تمكنت من تحديد هوية المشتبه به، حيث يتواجد في هذه اللحظات لدى السلطات الأمنية للإستماع إليه ومواجهته بسائق الطاكسي، في حين كشفت مصادر خاصة 'لشوف تيفي" أن المسدس الذي أشهره المشتبه به وصاحب السيارة الفارهة، ليس سلاحا ناريا أوتوماتيكيا كما يدعي سائق الطاكسي، ولكنه فقط لإخافة الضحايا، موضحا أن التحقيق هو الذي سيكشف ملابسات الموضوع".