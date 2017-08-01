عاجل.. هذا ما وقع مع أمهات المتورطين في قضية محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الحرس الخاص بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، منع قبل قليل من يومه الخميس، دخول أمهات المتورطين الستة، وذلك خلال انعقاد جلسة عرضهم أمام النيابة العامة بذات المحكمة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الحرس الخاص بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، منع قبل قليل من يومه الخميس، دخول أمهات المتورطين الستة، وذلك خلال انعقاد جلسة عرضهم أمام النيابة العامة بذات المحكمة.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" أن بعض الأمهات، وبالرغم من إعلامهن بأن عرض أبنائهن سيكون في جلسة مغلقة، إلا أنهن طالبن بتمكينهن من دخول المحكمة.

وأشار ذات المصدر أن بعض الأمهات، قمن باستغلال الفرصة للبحث عن محامين، يتكفلون بالدفاع عن أبنائهن الموقوفين.

تجدر الإشارة إلى أن 6 قاصرين يبلغون من العمر ما بين 15 و17 سنة، تم إيقافهم بداية الأسبوع الجاري، من طرف الشرطة القضائية بتنسيق مع مجموعة من الفرق الأمنية، بعد التأكد من تورطهم في واقعة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي.