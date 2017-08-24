شاب مغربي يضحي بحياته لإنقاذ عائلة بلجيكية أثناء حريق مهول ﻿

أفادت وسائل إعلامية بلجيكية، أن محمد عباسي شاب مغربي ضحى بحياته من أجل إنقاذ أم ورضيعها من موت محقق بعدما حاصرتهما نيران حريق مهول بمدينة ''لايكن'' في بلجيكا، حيث تصادف وجوده بالقرب من الحادث.

"شوف تيفي": زينب نمروك



أفادت وسائل إعلامية بلجيكية، أن محمد عباسي شاب مغربي ضحى بحياته من أجل إنقاذ أم ورضيعها من موت محقق بعدما حاصرتهما نيران حريق مهول بمدينة "لايكن" في بلجيكا، حيث تصادف وجوده بالقرب من الحادث.

وحسب مصدر بلجيكي فإن الشاب محمد كان يوم وقوع الحريق بأحد المطاعم الذي يقصده عادة، وأكد قائلا: "شاهدت أما ورضيعها في الأعلى قرب النافذة وألسنة النيران تحاصرهم، حيث أسرعت وصعدت إلى الطابق الثالث".

ووفق الصحف الفلامية البلجيكية فقد صعد الشاب المغربي بدون تردد إلى الطابق الثالث وأخرج الأم وابنها الذين كانا خائفين، إلى أن تمكن من إخراجهما، وعاد مرة أخرى لينقذ امرأة من الحريق المهول كانت توجد في الطابق الثاني ، وبعد خروجه فقد الشاب محمد وعيه بسبب استنشاق الدخان.