وزارة الصحة تكشف حقيقة خبر حول مريض يفترش الأرض بباب مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بأكادير ﻿

نفت وزارة الصحة خبرا زائفا نشره موقع إلكتروني تحت عنوان ''مؤثر وبالصور.. مريض يفترش الأرض بباب مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بأكادير ينتظر العلاج''.

"شوف تيفي"+"و م ع"

نفت وزارة الصحة خبرا زائفا نشره موقع إلكتروني تحت عنوان "مؤثر وبالصور.. مريض يفترش الأرض بباب مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بأكادير ينتظر العلاج".

وأوضحت الوزارة في بلاغ اليوم الخميس، أنه ونظرا لكون هذا المقال يتضمن العديد من المغالطات والأنباء الكاذبة والتي لا تمت للحقيقة بصلة، قامت المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة بإجراء بحث في الموضوع، لتوضيح ظروف وملابسات الحادث الذي تداوله هذا الموقع بوجهة نظر مغلوطة وبنية مبيتة بغرض الإساءة إلى القطاع الصحي ولكل العاملين به.

وأشارت إلى أن قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير استقبل يوم الثلاثاء 22 غشت على الساعة التاسعة والنصف صباحا، رجلا كان ضحية حادثة سير، وهو في حالة سكر طافح، وفورا تم الكشف عليه من طرف الممرض المداوم، وطلب منه الانتظار بعض الوقت إلى حين انتهاء الطبيب المداوم الذي كان في نفس الآن منشغلا بحالة جد مستعصية وجد مستعجلة.

غير أن الرجل، الذي لم يكن في تمام وعيه، يضيف البلاغ، لم يستسغ الأمر ورفض الاستجابة والتعامل مع الفريق الطبي، الذي كان قد خصص له سريرا بقاعة الانتظار، حيث فضل وبطريقة احتجاجية، التمدد على الأرض بعد أن انهال على الأطر العاملة بالسب والشتم، رافضا كل التدخلات الطبية والتمريضية. ورغم ذلك أصر الطاقم المداوم على نقله إلى القاعة المخصصة للإسعافات الأولية، حيث تم إسعافه وإعطاؤه الخدمات الصحية اللازمة.

وأضاف البلاغ أن المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة، دعت وسائل الإعلام إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات ومصداقية مرجعيتها ومصدرها قبل النشر، وذلك تجنبا لكل ما من شأنه نشر أخبار زائفة أو مغالطات بعيدة كل البعد عن الواقع، خاصة حينما يتعلق الأمر بصحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وترفض وتدين بشدة الاعتداءات المتكررة والإهانات التي يتعرض لها مهنيو الصحة في مثل هذه الحالات، معبرة، بهذه المناسبة، على دعمها وتنويهها بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الأطر الصحية وكل العاملين بالقطاع الصحي بالجهة لضمان خدمات صحية وعلاجية للمرضى والمصابين.