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بالصور.. بعد واقعة الطوبيس مسابقة للجمال تتبرع بأرباحها لزينب

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 11:36 بالصور.. بعد واقعة الطوبيس مسابقة للجمال تتبرع بأرباحها لزينب | ثقافة و فنون
بالصور.. بعد واقعة الطوبيس مسابقة للجمال تتبرع بأرباحها لزينب
بعد تعرضها للتحرش والإعتداء الوحشي داخل حافلة للنقل العمومي من طرف 6 أشخاص قاصرين، قرر منظمو مسابقة كبرى ''ملك وملكة جمال الدار البيضاء'' التبرع بكل الأرباح التي ستجنيها المسابقة إلى الفتاة ضحية

شوف تيفي:ماريا جعدود

بعد تعرضها للتحرش والإعتداء الوحشي داخل حافلة للنقل العمومي من طرف 6 أشخاص قاصرين، قرر منظمو مسابقة كبرى "ملك وملكة جمال الدار البيضاء" التبرع بكل الأرباح التي ستجنيها المسابقة إلى الفتاة ضحية الحافلة زينب.

و حسب منظم المسابقة ولاء عماد الدين فإن الفكرة جاءت بمبادرة من مديرة المسابقة في نسختها الأولى أميمة الشطيبي والتي تأثرت بحالة الفتاة حيث قررت رفقة منظمي المسابقة بمد يد المساعدة لها خصوصا أنها تعاني من خلل عقلي.

كما أكدوا على أن القيم الرئيسية للمسابقة هي الرقي بمكانة المرأة المغربية و أن مساعدة هذه الفتاة واجب على كل من يحترم المرأة و يقدرها.

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‫شوف تيفي

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شوف تيفيماريا جعدودالفتاة زينبمسابقة ملكة الجمالالمرأة المغربية.

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