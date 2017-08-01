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الوزير بوسعيد يعد مرسوما لوقف تلاعب الوزراء بالصفقات ولتدقيق المشتريات

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 11:31 الوزير بوسعيد يعد مرسوما لوقف تلاعب الوزراء بالصفقات ولتدقيق المشتريات | بوليتيك
الوزير بوسعيد يعد مرسوما لوقف تلاعب الوزراء بالصفقات ولتدقيق المشتريات
أحاط وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، مشتريات الوزراء بسياج المراقبة، وذلك بمليء الفراغ التنظيمي المسجل في مجال صفقات التوريد التي كانت تنفلت من مقتضيات مرسوم الشروط الإدارية العامة المطبقة

شوف تيفي

أحاط وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، مشتريات الوزراء بسياج المراقبة، وذلك بمليء الفراغ التنظيمي المسجل في مجال صفقات التوريد التي كانت تنفلت من مقتضيات مرسوم الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية.

ويقضي مشروع المرسوم الجديد، بالمصادقة على الشروط الإدارية العامة المطبقة في صفقات التوريد ، في مسألة قبض سجلات الفواتير باعتبارها وثائق إتباثية يعدها المورد لتوضيح الظروف التي تم فيها تسليم التوريدات، مع إشتراط إعدادها طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

وتشترط المادة 62 من المرسوم رقم 2.16.675 ضرورة تسليم الفواتير مقابل إشعار بالتسلم، حيث يتم مراقبتها وتوقيعها من المسؤول عن تتبع تنفيذ الصفقات، الذي يجب عليها أن يدخل عليها التصحيحات الضرورية، وإلزام الموردين بإعادة الفواتير معدلة ومؤشرا عليها بالموافقة أو صياغة ملاحظات مكتوبة، وذلك خلال أجل خمسة عشر يوما، وإذا إنتهى الأجل المذكور تعد الفواتير المعدلة موافقا عليها من قبل المورد.

وينتظر أن يقطع دفتر الشروط الخاص بالتوريدات، وفق جريدة الصباح، الطريق على كل أنواع التلاعبات، خاصة في مايتعلق بإعمال المحسوبية والزبونية في تمرير صفقاتها، إذ ستحدد وتبسط الإجراءات التي تنظم العلاقة بين القطاعات الحكومية والمردين وستقلص الآجال المتعلقة بتبليغ القرارات المتعلقة بتنفيذ الصفقات وأجال الأداء وتحديد مسؤولية كل الفاعلين في هذه المنظومة.

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الصفقة المنظومة المحسوبية المرسوم شوف تيفي

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