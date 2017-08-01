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صادم وخطير..حارس أمن حصل مراتو كا تخونو شوفو شنو دار ليهم بالسلاح ديالو

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 11:14 صادم وخطير..حارس أمن حصل مراتو كا تخونو شوفو شنو دار ليهم بالسلاح ديالو | دولي
صادم وخطير..حارس أمن حصل مراتو كا تخونو شوفو شنو دار ليهم بالسلاح ديالو
أقدم مواطن يبلغ من العمر 42 سنة على قتل زوجته ساندرا (39 عاما) وعشيقها غوميز (35 سنة) بعدما ضبطهما متلبسين بالخيانة بممارسة الرذيلة في فراش الزوجية بأتلانتيكو بكولومبيا.

شوف تيفي

 أقدم مواطن يبلغ من العمر 42 سنة على قتل زوجته ساندرا (39 عاما) وعشيقها غوميز (35 سنة) بعدما ضبطهما متلبسين بالخيانة بممارسة الرذيلة في فراش الزوجية بأتلانتيكو بكولومبيا.

الجاني الذي يشتغل كحارس أمن أقدم على قتل زوجته وعشيقها بطريقة بشعة بواسطة سلاحه الوظيفي حيث أطلق على عشيقها رصاصة على مستوى البطن والفخذ فيما أصيبت زوجته على مستوى الصدر أردتها قتيلة على الفور رفقة الأخير.

وبعد وقوع الجريمة، ألقت الشرطة الكولومبية القبض على خوان كارلوس غارسيا بتهمة القتل العمد بعدما اعترف بالمنسوب إليه والدافع الذي جعله يقدم على فعلته الشنيعة.

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