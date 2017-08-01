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المركزيات النقابية تسطر برنامجا نضاليا للإحتاج على حكومة العثماني

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 11:06 المركزيات النقابية تسطر برنامجا نضاليا للإحتاج على حكومة العثماني | بوليتيك
المركزيات النقابية تسطر برنامجا نضاليا للإحتاج على حكومة العثماني
تتوعد النقابات حكومة العثماني بدخول حوار اجتماعي ساخن، بسبب تماطل الحكومة وتعطيلها للحوار الاجتماعي ، في ظل تصاعد الهجوم على مكتسبات الشغيلة، وتنامي مظاهر التضييق على الحريات النقابية.

"شوف تيفي"

 تتوعد النقابات حكومة العثماني بدخول حوار اجتماعي ساخن، بسبب تماطل الحكومة وتعطيلها للحوار الاجتماعي ، في ظل تصاعد الهجوم على مكتسبات الشغيلة، وتنامي مظاهر التضييق على الحريات النقابية.

وحسب ما أفادت به مصادر نقابية ل "الصباح" أن المركزيات النقابية لن تتوقف مكتوفة الأيدي أمام ضغط الملفات الاجتماعية وحالة الاحتقان التي تعيشها العديد من القطاعات ناهيك عن الحراك الواسع الذي تشهده العديد من المدن والجهات.

ورغم تأكيد المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على ضرورة إطلاق الحوار الاجتماعي ، فإن فريق العثماني كان له رأي آخر، من خلال دعوة الوزراء إلى فتح الحوار القطاعي، خطوة أولى للتعرف على طبيعة الملفات المطروحة ، قبل العودة إلى مائدة الحوار الوطني ، إلى جانب مكونات الشغل من نقابات وممثلي رجال الأعمال.

وقالت ثورية الحرش عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والبرلمانية بمجلس المستشارين، في تصريح ب " الصباح" إن المركزيات ستعقد قريبا دورة المجلس الوطني ، من أجل تسطير البرنامج النضالي الذي يفرضه الدخول الاجتماعي ، والذي تتوقع أن يكون ملتهبا، بالنظر الى الملفات الساخنة المطروحة في القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والجماعات المحلية، بالإضافة إلى قضايا الحريات النقابية وملف التقاعد، الذي ينتظر أن يشهد معركة جديدة، بعد نتائج لجنة تقصي الحقائق والتي طالبت بتجميد الإصلاح المقياسي الذي تم تمريره بالبرلمان.

وأوضح "علي لطفي" الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أن حكومة العثماني تبين عزمها على تجميد الأجور، والحد من التوظيف، واستبعاد أي استجابة لمطالب تنفيذ الاتفاقات السابقة، مؤكدا أنه ليس أمام المركزيات النقابية والطبقة العاملة سوى خيار النضال والإحتجاج.

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