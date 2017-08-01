عاجل.. المتورطون في قضية محاولة الاغتصاب داخل "الطوبيس" بالمحكمة وزينب الضحية ستتواجه معهم لأول مرة بعد الواقعة المؤلمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، ستعرف يومه الخميس، إحالة المتورطين الستة في قضية محاولة اغتصاب الفتاة ''وزينب'' داخل حافلة للنقل العمومي، على النيابة العامة من

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، ستعرف يومه الخميس، إحالة المتورطين الستة في قضية محاولة اغتصاب الفتاة "وزينب" داخل حافلة للنقل العمومي، على النيابة العامة من أجل النظر في المنسوب إليهم.



وأكد المصدر ذاته أن الضحية "زينب"، ولأول مرة وبعد أشهر من الواقعة، ستتواجه أمام الوقوفين الستة، وذلك من أجل كشف جميع خيوط الجريمة التي هزت الرأي العام بالمغرب.



تجدر الإشارة إلى أن "زينب"، تتواجد بمدينة الدار البيضاء، منذ أول أمس الثلاثاء، بعد أن قامت المصالح الأمنية بنقلها للعاصمة الاقتصادية من منزلها بمدينة سلا، مباشرة بعد التأكد بأنها ضحية واقعة "الطوبيس".