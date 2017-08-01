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ضجة بالسعودية بسبب رقص فتاة وسط مهرجان+فيديو

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 09:13 ضجة بالسعودية بسبب رقص فتاة وسط مهرجان+فيديو | دولي
ضجة بالسعودية بسبب رقص فتاة وسط مهرجان+فيديو
أثار فيديو لفتاة ترقص وسط خشبة مسرح، ضجة واسعة بالمملكة العربية السعودية، خلال الأسبوع الجاري، حيث عبر العديد من السعوديين النشطاء عن غضبهم الشديد.

''شوف تيفي''

أثار فيديو لفتاة ترقص وسط خشبة مسرح، ضجة واسعة بالمملكة العربية السعودية، خلال الأسبوع الجاري، حيث عبر العديد من السعوديين النشطاء عن غضبهم الشديد.

وحسب وسائل إعلام عربية فقد أوقفت إدارة منتزه ''السمراء'' بحائل في السعودية، فعاليات مسرح الطفل الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون داخل القرية المائية، بسبب مقطع فيديو أظهر فتاة في سنّ المراهقة ترقص أمام الجمهور.

وقالت إدارة المتنزه حسب المصادر ذاتها ''مخالفة الجمعية لبنود العقد المبرم، وعدم التزام أحد منسوبيها بالنهج الإسلامي وخدشه للحياء والذوق العام وتقاليد وعادات أهالي منطقة حائل، جعلنا نقرر وقف العمل بالمسرح نهائيًا''.

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المغرب شوف تيفي خشبة المسرح السعودية السمراء فتاة

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