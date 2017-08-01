خطير بالفيديو..رجل هاز سلاح على قارئ للقرآن وكيهدد فيه ﻿

أشعل مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله رجل مصري، وهو يشهر سلاحا أبيض بوجه قارئ للقرآن لإرغامه على استئناف تلاوة القرآن.

''شوف تيفي''

أشعل مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله رجل مصري، وهو يشهر سلاحا أبيض بوجه قارئ للقرآن لإرغامه على استئناف تلاوة القرآن.

وحسب وسائل إعلام مصرية يظهر في الفيديو، الشيخ وهو يتلو القرآن في أحد المآتم في محافظة الشرقية، وعندما أوشك على الانتهاء، وقف العديد من المستمعين المعجبين بتلاوته، يطالبونه بمواصلة التلاوة، وكان من بينهم شخص أشهر سلاحا أبيض (مطواة) في وجه الشيخ لإجباره على استئناف التلاوة من جديد، وهو ما استجاب له القارئ إذ عاود تلاوته من جديد بقراءة سورة الفاتحة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشيخ قال ''فوجئت برد فعل الرجل وأقسم بأنني إذا لم أقرأ سورة الفاتحة سيحدث أعمالا تخريبية بسيارتي''، نافيا تهديده بالاعتداء عليه شخصيا.