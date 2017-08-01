بالفيديو...برافو: شاب من الدارالبيضاء ينقذ ثلاثيني من الإنتحار بمدينة الجديدة ﻿

كشف شاهد عيان في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' إنقاذ أحد المارة لشاب بحي ''الصفا'' بمدينة الجديدة، من الإنتحار عبر السقوط من سطح إحدى العمارات السكنية بالحي المذكور.

شوف تيفي



كشف شاهد عيان في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' إنقاذ أحد المارة لشاب بحي ''الصفا'' بمدينة الجديدة، من الإنتحار عبر السقوط من سطح إحدى العمارات السكنية بالحي المذكور.



ووفق ذات المصدر، فمباشرة بعد رؤية أحد المارة المنحدر من الدار البيضاء خلال زيارته لمدينة الجديدة، بشاب يبلغ من العمر حوالي 32 سنة، يسرع لسطح إحدى العمارات السكنية ليضع حدا لحياته عبر السقوط من السطح، حتى تدخل ليمنع الضحية من القيام بخطوته المأساوية.



وإستناذا لذات المصدر، فالشاب الذي حاول الإنتحار، أصيب خلال الأيام الأخيرة بمرض نفسي مزمن، قامت أسرته بعد ذلك بتتبع خطواته ومراقبته باستمرار داخل المنزل بإحدى الأحياء القريبة من مكان وقوع الحادثة، حيث فر الضحية من منزله مسرعا قاصد حي ''الصفا'' وبالضبط إحدى المنازل بهدف وضع حد لحياته، لكن يقظة الشاب البيضاوي، حالت دون إتمام مخططه الكارثي .