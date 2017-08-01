 فرار العشرات من شبان مخيمات تندوف طلبا للجوء إلى إسبانيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو...برافو: شاب من الدارالبيضاء ينقذ ثلاثيني من الإنتحار بمدينة الجديدة | مجتمع

بالفيديو...برافو: شاب من الدارالبيضاء ينقذ ثلاثيني من الإنتحار بمدينة الجديدة

فرار العشرات من شبان مخيمات تندوف طلبا للجوء إلى إسبانيا | دولي

فرار العشرات من شبان مخيمات تندوف طلبا للجوء إلى إسبانيا

بعد قضية اغتصاب شابة فطوبيس بكازا هذا ما قامت به شركة النقل الحضري بفاس + صور | مجتمع

بعد قضية اغتصاب شابة فطوبيس بكازا هذا ما قامت به شركة النقل الحضري بفاس + صور

عماري...حافلات نقل المدينة لم تراقب منذ 9 سنوات وستختفي من شوارع الدار البيضاء سنة 2019 | بوليتيك

عماري...حافلات ''نقل المدينة'' لم تراقب منذ 9 سنوات وستختفي من شوارع الدار البيضاء سنة 2019

مثير... حجز بدلة رسمية لمسؤول بالدرك الملكي لدى لص متخصص بتزنيت | مجتمع

مثير... حجز بدلة رسمية لمسؤول بالدرك الملكي لدى ''لص متخصص'' بتزنيت

إستنفار بالجزائر بعد الزحف الكبير للطريقة الكركرية التي تدعي إنتسابها لجبريل والرسول الكريم | دولي

إستنفار بالجزائر بعد الزحف الكبير للطريقة ''الكركرية'' التي تدعي إنتسابها ''لجبريل والرسول الكريم''

خطير و بالفيديو.. العثور على سحر بقرعة في بحر مارشيكا بالناظور‎ | بووز

خطير و بالفيديو.. العثور على سحر بقرعة في بحر مارشيكا بالناظور‎

منزل وزير الشؤون الدينية يتعرض للسرقة | دولي

منزل وزير الشؤون الدينية يتعرض للسرقة

هاعلاش خاص نزيدو الكمون على الخبز | مجتمع

هاعلاش خاص نزيدو الكمون على الخبز

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

فرار العشرات من شبان مخيمات تندوف طلبا للجوء إلى إسبانيا

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 05:07 فرار العشرات من شبان مخيمات تندوف طلبا للجوء إلى إسبانيا | دولي
فرار العشرات من شبان مخيمات تندوف طلبا للجوء إلى إسبانيا
كشفت مواقع إعلامية مقربة من جبهة البوليساريو، أن السفارة الجزائرية بإسبانيا، دخلت على خط توقيف العشرات من شبان مخيمات تندوف بمطار باراخاص بالعاصمة الاسبانية مدريد منذ ايام، طلبوا الجوء هربا من

شوف تيفي وكالات

كشفت مواقع إعلامية مقربة من جبهة البوليساريو، أن السفارة الجزائرية بإسبانيا، دخلت على خط توقيف العشرات من شبان مخيمات تندوف بمطار باراخاص بالعاصمة الاسبانية مدريد منذ ايام، طلبوا الجوء هربا من مخيمات تندوف.

وكشفت مجلة المستقبل الصحراوي، أن ''آخر اتصال هاتفي أجرته في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء مع أحد المراكز التي يتواجد بها الشبان الهاربون، قال أحد طالبي اللجوء الفلسطينيين أن السلطات الاسبانية سمحت بدخول نصف من الموقوفين فقط''.

ووفق ذات المصدر، فالشباب المحتجزون بالمخيمات يفكرون في الهجرة منها ولو كلاجئين الى القارة الاوروبية بحثا عن تحسين واقعهم المعيشي والبحث عن فرص عمل تنتشل غالبيتهم من حالة البطالة في ظل تنامي مظاهر الكسب الحرام الناتج عن تجارة المخدرات والانخراط في العمل الاجرامي''.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الصحراء الفرار الشباب شوف ايفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إستنفار بالجزائر بعد الزحف الكبير للطريقة الكركرية التي تدعي إنتسابها لجبريل والرسول الكريم | دولي

إستنفار بالجزائر بعد الزحف الكبير للطريقة ''الكركرية'' التي تدعي إنتسابها ''لجبريل والرسول الكريم''

منزل وزير الشؤون الدينية يتعرض للسرقة | دولي

منزل وزير الشؤون الدينية يتعرض للسرقة

بالصورة والفيديو كلاب زرقاء اللون تتجول في الشوارع بسبب كارثة بيئية | دولي

بالصورة والفيديو كلاب زرقاء اللون تتجول في الشوارع بسبب كارثة بيئية

عاجـــل.. إلغاء حفل موسيقي في هولندا بسبب تهديد إرهابي | دولي

عاجـــل.. إلغاء حفل موسيقي في هولندا بسبب تهديد إرهابي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 24 غشت 2017 | الطقس
منذ 17 دقيقة

أحوال الطقس : 24 غشت 2017

الحصاد اليومي: تفاصيل صادمة حول زينب ضحية عميلة الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي: تفاصيل صادمة حول زينب ضحية عميلة الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء‎

الفنان المغربي الشاب عبدو يفتح قلبه لشوف تيفي ويكشف أسرار خاصة عن حياته الفنية والعائلية والظلم الذي لحقه | بــووز

الفنان المغربي الشاب عبدو يفتح قلبه لشوف تيفي ويكشف أسرار خاصة عن حياته الفنية والعائلية والظلم الذي لحقه

شوف الصحافة: بالفيديو..عصابة تختطف شرطيا بلباسه الوظيفي | شوف الصحافة

شوف الصحافة: بالفيديو..عصابة تختطف شرطيا بلباسه الوظيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو...برافو: شاب من الدارالبيضاء ينقذ ثلاثيني من الإنتحار بمدينة الجديدة | مجتمع
منذ 34 دقيقة

بالفيديو...برافو: شاب من الدارالبيضاء ينقذ ثلاثيني من الإنتحار بمدينة الجديدة

فرار العشرات من شبان مخيمات تندوف طلبا للجوء إلى إسبانيا | دولي

فرار العشرات من شبان مخيمات تندوف طلبا للجوء إلى إسبانيا

بعد قضية اغتصاب شابة فطوبيس بكازا هذا ما قامت به شركة النقل الحضري بفاس + صور | مجتمع

بعد قضية اغتصاب شابة فطوبيس بكازا هذا ما قامت به شركة النقل الحضري بفاس + صور

عماري...حافلات نقل المدينة لم تراقب منذ 9 سنوات وستختفي من شوارع الدار البيضاء سنة 2019 | بوليتيك

عماري...حافلات ''نقل المدينة'' لم تراقب منذ 9 سنوات وستختفي من شوارع الدار البيضاء سنة 2019

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.