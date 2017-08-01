فرار العشرات من شبان مخيمات تندوف طلبا للجوء إلى إسبانيا ﻿

كشفت مواقع إعلامية مقربة من جبهة البوليساريو، أن السفارة الجزائرية بإسبانيا، دخلت على خط توقيف العشرات من شبان مخيمات تندوف بمطار باراخاص بالعاصمة الاسبانية مدريد منذ ايام، طلبوا الجوء هربا من

شوف تيفي وكالات



كشفت مواقع إعلامية مقربة من جبهة البوليساريو، أن السفارة الجزائرية بإسبانيا، دخلت على خط توقيف العشرات من شبان مخيمات تندوف بمطار باراخاص بالعاصمة الاسبانية مدريد منذ ايام، طلبوا الجوء هربا من مخيمات تندوف.



وكشفت مجلة المستقبل الصحراوي، أن ''آخر اتصال هاتفي أجرته في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء مع أحد المراكز التي يتواجد بها الشبان الهاربون، قال أحد طالبي اللجوء الفلسطينيين أن السلطات الاسبانية سمحت بدخول نصف من الموقوفين فقط''.



ووفق ذات المصدر، فالشباب المحتجزون بالمخيمات يفكرون في الهجرة منها ولو كلاجئين الى القارة الاوروبية بحثا عن تحسين واقعهم المعيشي والبحث عن فرص عمل تنتشل غالبيتهم من حالة البطالة في ظل تنامي مظاهر الكسب الحرام الناتج عن تجارة المخدرات والانخراط في العمل الاجرامي''.