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بعد قضية اغتصاب شابة فطوبيس بكازا هذا ما قامت به شركة النقل الحضري بفاس + صور

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 04:52 بعد قضية اغتصاب شابة فطوبيس بكازا هذا ما قامت به شركة النقل الحضري بفاس + صور | مجتمع
بعد قضية اغتصاب شابة فطوبيس بكازا هذا ما قامت به شركة النقل الحضري بفاس + صور
بعد القضية التي هزت الرأي العام الوطني والمحلي هذا الأسبوع بعدما حاول مجموعة من الشباب اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل الحضري بالدار البيضاء، أطلقت شركة سيتي باص التابعة للنقل الحضري بمدينة فاس حملة

شوف تيفي

بعد القضية التي هزت الرأي العام الوطني والمحلي هذا الأسبوع بعدما حاول مجموعة من الشباب اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل الحضري بالدار البيضاء، أطلقت شركة سيتي باص التابعة للنقل الحضري بمدينة فاس حملة تحسيسية بجميع حافلاتها من شأنها تغيير بعض السلوكيات المزعجة والسلبية لبعض الركاب.

وأضافت مصادر شوف تيفي، أن هذه الحملة تأتي كجزء من استراتيجية وطنية قصد تحسيس التوعية من أجل إرضاء تطلعات الركاب، كما وضعت الشركة رهن إشارة الجميع رقما هاتفيا للتواصل المباشر وذلك تحت شعار لاحظ ...اتصل...اقترح بالاخلاق نمضي ونرتقي

 

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