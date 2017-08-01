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عماري...حافلات ''نقل المدينة'' لم تراقب منذ 9 سنوات وستختفي من شوارع الدار البيضاء سنة 2019

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 04:32 عماري...حافلات نقل المدينة لم تراقب منذ 9 سنوات وستختفي من شوارع الدار البيضاء سنة 2019 | بوليتيك
عماري...حافلات ''نقل المدينة'' لم تراقب منذ 9 سنوات وستختفي من شوارع الدار البيضاء سنة 2019
أكد عبد العزيز عماري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، أن المجلس تجمعه عقدة مع شركة ''نقل المدينة'' منذ 2004، وسوف تنتهي في 2019، في تصريح لـموقع حزبه، أن الحالة السيئة التي توجد فيها حافلات نقل

شوف تيفي

أكد عبد العزيز عماري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، أن المجلس تجمعه عقدة مع شركة ''نقل المدينة'' منذ 2004، وسوف تنتهي في 2019، في تصريح لـموقع حزبه، أن الحالة السيئة التي توجد فيها حافلات نقل المدينة ترجع لكون الشركة لم تلتزم بأغلب ما جاء في برنامجها الاستثماري، حيث أنها تعهدت بأن لا يتجاوز عمر الحافلات المستخدمة 7 سنوات، والحال أننا اليوم أمام حافلات تجاوزت 16 سنة.

وأضاف العمدة قائلا '' إن آليات المراقبة والتتبع لم تكن تشتغل طيلة السنوات الماضية، وكان آخر اجتماع لها في 2008 أي قبل 9 سنوات تقريبا، موضحا بأن '' أول عمل قمنا به هو تتبع وانعقاد اللجنة، والتي اجتمعت في 2016، وتبين حينها أن هناك تراكما لمعضلة النقل بشكل كبير''.

ولأن الأمر بهذه الصورة السيئة، يقول المتحدث، فقد تقرر أن يتم افتحاص شامل للعقدة، وهذا الافتحاص مازال جاريا، مشددا على أنه في 2019 سيتم إحداث مؤسسة للتعاون تضم 18 جماعة، ويرأسها رئيس جماعة المحمدية، من أجل أن نعد لما بعد 2019، أي دفتر تحملات جديد للنقل الحضري بالمدينة، وسيتم إطلاق الطلب على المستوى الدولي، بما من شأنه أن يرفع من مستوى المنافسة والجودة والفاعلية التي تنتظرها الساكنة البيضاوية.

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