مثير... حجز بدلة رسمية لمسؤول بالدرك الملكي لدى ''لص متخصص'' بتزنيت ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بتزنيت، اليوم الأربعاء 23 غشت، من توقيف شخص متخصص في السرقات من داخل المنازل، بعد مجموعة من التحريات والأبحاث التقنية عقب تسجيل مصالح الأمن لمجموعة من السرقات والشكايات.

شوف تيفي



تمكنت فرقة الشرطة القضائية بتزنيت، اليوم الأربعاء 23 غشت، من توقيف شخص متخصص في السرقات من داخل المنازل، بعد مجموعة من التحريات والأبحاث التقنية عقب تسجيل مصالح الأمن لمجموعة من السرقات والشكايات.



وكشفت المعلومات الأولية وفق مصدر مطلع، أن الاسلوب الإجرامي للمشتبه به يتحدد في استهداف المنازل غير الآهلة أو التي يتواجد أصحابها خارج المدينة، ثم يعمد إلى الولوج اليها إما عن طريق تسلق شرفاتها أو باستعمال مفاتيح مزورة أو بالكسر.



وحسب ذات المصدر، فقد أقر المشتبه به باقتراف ما يفوق 10 عمليات سرقة بنفس الاسلوب ، والتي غالبا ما تستهدف التجهيزات والأثاث المنزلي، حيث مكنت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية من حجز حقيبتين كان المعني بالأمر قد تخلص منهما بأحد الخلاء، إحداهما تحتوي على بدلة رسمية للدرك الملكي وتوابعها.



وجرى الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة.