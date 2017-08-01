إستنفار بالجزائر بعد الزحف الكبير للطريقة ''الكركرية'' التي تدعي إنتسابها ''لجبريل والرسول الكريم'' ﻿

أثار بعض أتباع الطريقة الكركرية نقاشا كبيرا في الجزائر، حيث تداولت وسائل الإعلام الجزائرية بعض الأتباع وهم يجوبون إحدى بلديات مستغانم بالغرب الجزائري، كما انتشرت صور على فيسبوك لأتباع الطائفة

شوف تيفي

أثار بعض أتباع الطريقة الكركرية نقاشا كبيرا في الجزائر، حيث تداولت وسائل الإعلام الجزائرية بعض الأتباع وهم يجوبون إحدى بلديات مستغانم بالغرب الجزائري، كما انتشرت صور على فيسبوك لأتباع الطائفة وهم يجولون بملابسهم المتعددة الألوان في ولاية مستغانم.

و باشرت مصالح الأمن الجزائرية بالولايات الغربية تحقيقات معمقة ضد زحف طائفة غريبة عن مناطق ''مستغانم وعين تموشنت ووهران وصولا إلى معسكر وغليزان''، سمت نفسها بالطائفة الكركرية، التي توجد شبهات في وجودها ''بتلمسان وبلعباس وسعيدة وتيارت''.



ووفقًا لصحيفة الشروق الجزائرية، فقد نجح أتباع الطريقة الكركرية لمؤسسها المغربي الشيخ محمد فوزي الكركري بعدما وجدوا لهم موطئ قدم في بلدية حجاج بهدف دعوة عامة الناس لاتباع تعاليم الطريقة الكركرية ''التي ترمي إلى التحقق في معرفة الله والمشاهدة''.



وأضافت الصحيفة أنّ منهج الطائفة الكركرية التي اشتهرت بملابسها المزركشة يقوم على مبدأين أساسيين، وهما ''الخلوة والحضرة''، حيث يدعي أصحابها الانتساب إلى 48 قطبا بداية بجبريل ووصولا إلى الرسول الكريم، وهو ما سيفتح، على حد قولهم، الباب لدخول خطر جديد يضاف إلى الشيعة والأحمديين والقرآنيين.