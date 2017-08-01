هاعلاش خاص نزيدو الكمون على الخبز ﻿

تتميز بذور الكمون برائحتها الجميلة البهيجة وهو ما يجعل سيدة البيت تضيفها إلى العديد من الأطباق خاصة أطباق البيض والسمك واللحم حتى تغطي على رائحتها وتكسبها مذاقا جيدا ونكهة طيبة كما لا يغيب الكمون

شوف تيفي

تتميز بذور الكمون برائحتها الجميلة البهيجة وهو ما يجعل سيدة البيت تضيفها إلى العديد من الأطباق خاصة أطباق البيض والسمك واللحم حتى تغطي على رائحتها وتكسبها مذاقا جيدا ونكهة طيبة كما لا يغيب الكمون كذلك عن أطباق القطاني بغرض تحسين طعهمها ومحاربة الغازات الناتجة عنها.

والجميل في الكمون أنه بالرغم من كونه عبارة عن بذور صغيرة الحجم فهو يحتوي على تركيبة جد متميزة ومتنوعة تشمل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والسكريات المعقدة غير حلوة الطعم إضافة إلى تركيبته الفريدة من المعادن والفيتامينات المتوفرة فيه بنسب عالية.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الخميس، فإن الكمون يحتوي على نسبة عالية من الحديد ومن المنغنيز والكالسيوم والفوسفور والزنك والبوتاسيوم إضافة إلى فيتامين بي 1 وبي 6 والنياسين والريبوفلافين وحمض الفوليك وفيتامين كاف وألف و سين.

وأَضافت اليومية، أن الكمون يحتوي أيضا على العديد من الزيوت الطيارة خاصة الكامون الدهيد ومركبات البيرازين التي تظهر بعد تحميص بذور الكمون قبل طحنها أو عند إضافتها إلى عجين الخبز مثلا مما يكسبها نكهة جديدة أقوى وألذ وتستغل هذه الفرصة لتذكير المغاربة بعادة تخلو للأسف منها.