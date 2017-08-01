شبكة إجرامية خطيرة بمراكش متخصصة في سرقة السيارات وتزويرها ﻿

تمكنت مصالح ولاية أمن مراكش، مؤخرا، من إيقاف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات والتزوير واستعماله.

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح ولاية أمن مراكش، مؤخرا، من إيقاف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات والتزوير واستعماله.

وحسب بلاغ لولاية أمن مراكش، فإن تفاصيل هذه القضية تعود إلى ظهور المعني بالأمر في تسجيل فيديو يوثق لعملية سرقة سيارة خفيفة بحي المحاميد، لتباشر بعد ذلك عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا دقيقا وتحريات ميدانية وتقنية في الموضوع مكنتها من تحديد هوية الجاني وإيقافه.

وأضاف المصدر ذاته، أن تفتيش محل المعني بالأمر، الكائن بالحي الصناعي والمعد لبيع أجزاء السيارات، أسفر عن معاينة 13 سيارة في وضعية غير قانونية في انتظار نتيجة التحريات القائمة في شأنها.

وأشار الى أن المعني بالأمر تم تقديمه في حالة اعتقال أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل سرقة السيارات والتزوير واستعماله، فيما التحريات لا تزال جارية للوصول إلى باقي عناصر الشبكة الإجرامية.