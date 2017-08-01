حريق مهول داخل مستوصف مدينة خنيفرة ﻿

اندلع مساء يومه الأربعاء، فجأة ودون سابق إنذار، حريق مهول داخل المستوصف الوحيد المتواجد بحي أعمالو اغريدين بمدينة خنيفرة.

''شوف تيفي''

اندلع مساء يومه الأربعاء، فجأة ودون سابق إنذار، حريق مهول داخل المستوصف الوحيد المتواجد بحي أعمالو اغريدين بمدينة خنيفرة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن النيران انتشرت بسرعة كبيرة بجميع غرف المستوصف، ما تسبب في تفحمه بالكامل ووقوع خسائر مادية جسيمة.

وأكد المصدر ذاته أن شاحنة تابعة للوقاية المدنية، تمكنت من إخماد ألسنة النيران، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية، حلت بدورها إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث الذي أدخل الرعب والهلع الشديد في قلوب ساكنة المنازل المحيطة بالمستوصف.