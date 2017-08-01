بسبب القرقوبي: شخص ينهي حياة ابن حيه بالبيضاء ﻿

أحالت الشرطة القضائية لأمن فداء مرس السلطان، يومه الأربعاء، شخصا في عقده الثاني تورط في جريمة قتل بشعة، بدرب ميلا بمدينة الدار البيضاء، راح ضحيتها شخص يقطن معه بنفس الحي.

''شوف تيفي''

أحالت الشرطة القضائية لأمن فداء مرس السلطان، يومه الأربعاء، شخصا في عقده الثاني تورط في جريمة قتل بشعة، بدرب ميلا بمدينة الدار البيضاء، راح ضحيتها شخص يقطن معه بنفس الحي.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' في كشفه عن تفاصيل الجريمة، التي وقعت فصولها أول أمس الاثنين فإن القاتل دخل في نقاش حاد مع الضحية حول كمية من الأقراص المهلوسة، لتتطور الأمور بينهما إلى تبادل للضرب انتهى بتوجيه الطرف الأول للطرف الثاني طعنة مميتة جعلته يسقط أرضا جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأضاف المصدر ذاته بأن الشرطة القضائية، تمكنت من إيقاف مرتكب الجريمة فور وقوعها، بينما تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات الرحمة.