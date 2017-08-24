بالصورة والفيديو كلاب زرقاء اللون تتجول في الشوارع بسبب كارثة بيئية ﻿

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ لكلاب زرقاء اللون، مما دفع بالناشطة الهندية آراتي شوهان، التي ترأس خلية للدفاع عن الحيوانات في مومباي ان تطلب من مجلس مراقبة التلوث اتخاذ قرار بشأن بعض

''شوف تيفي''



انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ لكلاب زرقاء اللون، مما دفع بالناشطة الهندية آراتي شوهان، التي ترأس خلية للدفاع عن الحيوانات في مومباي ان تطلب من مجلس مراقبة التلوث اتخاذ قرار بشأن بعض الصناعات الملوثة للبيئة. وقالت الناشطة الهندية المدافعة عن حقوق الحيوان، آراتي شوهان في هذا الصدد ''لقد كان صادما أن نرى فرو الكلاب الأبيض قد تحول إلى الأزرق بالكامل''.



وبحسب ما نقلت صحيفة ''غارديان'' البريطانية، فإن طرح النفايات في نهر المدينة المحلي دون معالجتها، دفع عددا من السكان إلى تقديم شكوى لدى مجلس ''ماهاراشتا'' لمراقبة التلوث، لاسيما أن حيوانات كثيرة تسبح فيه.



وعقب إجراء التحقيق، قام المجلس بإغلاق الشركة الصناعية على إثر اتهامها بطرح نفايات ضارة في النهر المحلي، أدت إلى تحويل لون 11 كلبا إلى اللون الأزرق، بعدما اكتشفت أن لنشاطها يدا في تغير لون الحيوانات، إذ لم يعد نشاطها ضارا بالإنسان فقط وبات ينذر بتبعات أكثر فداحة.