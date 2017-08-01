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شرطي خطفوه في طريبورتور بسيدي سليمان وهذه التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 02:16 شرطي خطفوه في طريبورتور بسيدي سليمان وهذه التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
شرطي خطفوه في طريبورتور بسيدي سليمان وهذه التفاصيل الصادمة
فكت مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسيدي سليمان الإثنين الماضي لغز اختطاف شرطي مرتديا زيه الرسمي وحاملا سلاحه الوظيفي من مدارة طرقية بالمدينة من قبل ثلاثة أشخاص كانوا على متن دراجة ثلاثية

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فكت مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسيدي سليمان الإثنين الماضي لغز اختطاف شرطي مرتديا زيه الرسمي وحاملا سلاحه الوظيفي من مدارة طرقية بالمدينة من قبل ثلاثة أشخاص كانوا على متن دراجة ثلاثية العجلات وتوجهوا به على بعد ثلاثة كيلومترات.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الخميس فإن الشرطي كان ينظم حركة المرور بمدارة بشارع الحسن الثاني زوال السبت الماضي حين أثار انتباهه ثلاثة أشخاص يحدثون فوضى على متن دراجة ثلاثية العجلات فتدخل لإجبارهم على التوقف وسحب وثائق الدراجة النارية غير أنهم باغتوه بسرعة وحملوه على متن التريبورتور من شارع الحسن الثاني نحو دوار أولاد بورنجة بمحيط ضيعات فلاحية خارج المدينة.

واستنادا إلى المصدر نفسه قاوم رجل الأمن عناصر العصابة قبل أن يسقط من الدراجة النارية ويصاب بجروح في قدميه ووجهه وكتفه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الشرطي ربط الإتصال بعناصر الأمن فتدخلت على الفور فرقة الأبحاث والتدخلات وطاردت أفراد العصابة وأوقفت واحدا منهم ثم أمرت النيابة العامة بوضعه بسيدي سليمان لتلقي الإسعافات الأولية وحصل على شهادة طبية كما استمعت إليه فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة حول حيثيات وملابسات الحادث إذ أظهرت التحقيقات الأولية أن أفراد العصابة عرضوه للتعنيف وأصدرت مذكرات بحث في حق الفارين بعدما تعرفت على هويتيهما انطلاقا من تصريحات الموقوف.

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