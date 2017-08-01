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من جديد...المضاربة في تذاكر السفر بالمحطات الطرقية تسائل إجراءات الحكومة بمناسبة عيد الأضحى

بتاريــخ : 24 غشت 2017 / 02:04 من جديد...المضاربة في تذاكر السفر بالمحطات الطرقية تسائل إجراءات الحكومة بمناسبة عيد الأضحى | بوليتيك
من جديد...المضاربة في تذاكر السفر بالمحطات الطرقية تسائل إجراءات الحكومة بمناسبة عيد الأضحى
أدى إستغلال أرباب حافلات النقل والسماسرة لمناسبة عيد الأضحى، إلى ارتفاع أسعار التذاكر بشكل صاروخي خارج شبابيك التذاكر بالتحايل على مصلحة مراقبة الأسعار، التي لم تستطع طيلة سنوات من التواجد الحد

شوف تيفي

أدى إستغلال أرباب حافلات النقل والسماسرة لمناسبة عيد الأضحى، إلى ارتفاع أسعار التذاكر بشكل صاروخي خارج شبابيك التذاكر بالتحايل على مصلحة مراقبة الأسعار، التي لم تستطع طيلة سنوات من التواجد الحد من التلاعبات في الأسعار.

ووسط صمت حكومي من خلال قطاع النقل، تكشف جولة إستطلاعية سريعة بمحطة اولاد زيان بمدينة الدار البيضاء، عن حجم انتعاش المضاربة واتساع السوق السوداء للوسطاء بالمحطة، عبر التحكم في أسعار تذاكر السفر خصوصا المتجهة للمدن المغربية الأخرى خاصة المناطق الجنوبية والشرقية.

وتضاعف ثمن تذاكر السفر مقارنة مع الأيام العادية، فيما قامت العديد من شركات النقل بإغلاق شبابيكها بعد بيع جميع التذاكر، في إنتظار الإفراج عن الرخص الإستثنائية التي تمنحها السلطات المختصة بالمناسبة.

وكشف مصدر مطلع من الوزارة المكلفة بالنقل، الحكومة لن تأتي بجديد هذه السنة فيما يخص تسهيل سفر الألاف من المغاربة لقضاء العيد مع أسرهم، وأنها ستكتفي كما جرت العادة بتوجيه مراسلة للمسؤولين بتشديد المراقبة، وكذا الإعلان عن تفعيل اللجنة المشتركة مع السلطات المحلية والامن الوطني والدرك الملكي كما جرت العادة.

وأضاف ذات المصدر، أن المضاربة في الأسعار ونقل المسافرين التي تفتقر لأدنى شروط السلامة، لاتقتصر فقط على محطة اولاد زيان وإنما جميع المحطات الطرقية بالمغرب.

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