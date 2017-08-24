هذا ما قالته لورا للمجرد بعد طرحه لأغنيته الجديدة ﻿

نشرت العارضة الإيطالية لورا فريسون عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستغرام صورة مأخودة من الأغنية الجديدة لسعد المجرد والتي تحمل اسم « Let Go » معلقة عليها باللغة الإنجليزية.. « أحب أغنيتك الجديدة،

شوف تيفي

نشرت العارضة الإيطالية لورا فريسون عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستغرام صورة مأخودة من الأغنية الجديدة لسعد المجرد والتي تحمل اسم « Let Go » معلقة عليها باللغة الإنجليزية.. « أحب أغنيتك الجديدة، وكذا الفيديو كليب.. أشكرك كثيرا على الأحاسيس التي تقدمها لنا كل مرة من خلال أغانيك».

ولاقت تدوينة فريسون إعجاب متتبعيها طالبين من المعلم وفريسون العمل سويا في أغنية اخرى.

يذكر أن لورا كانت صديقة مقربة للفنان سعد المجرد، و تعرفت عليه بعدما وقع عليها الإختيار في المشاركة بالكليب الجديد « غلطانة ».