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فضيحة..من جديد..المغاربة من بين أكثر المتابعين للمواقع الإباحية+تفاصيل جد صادمة

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 23:43 فضيحة..من جديد..المغاربة من بين أكثر المتابعين للمواقع الإباحية+تفاصيل جد صادمة | مجتمع
فضيحة..من جديد..المغاربة من بين أكثر المتابعين للمواقع الإباحية+تفاصيل جد صادمة
يسجل موقع ''أليكسا'' المتخصص في إحصائيات وترتيب المواقع الإلكترونية على الانترنيت من جديد إقبال المغاربة على مشاهدة المواقع الإباحية بشكل ملفت.

"شوف تيفي"

يسجل موقع "أليكسا" المتخصص في إحصائيات وترتيب المواقع الإلكترونية على الانترنيت من جديد إقبال المغاربة على مشاهدة المواقع الإباحية بشكل ملفت.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عدد يوم غد الخميس، فقد احتل المغرب حسب نفس الموقع الرتبة الرابعة، في قائمة الدول العربية التي تعرف أعلى مشاهدات للمواقع الإباحية، حيث سجل "أليكسا" 24 ألف زيارة يوميا لتلك المواقع من طرف المغاربة.

وحسب اليومية فإن المواقع الإباحية الأكثر مشاهدة من طرف المغاربة فهي تلك التي تحتوي على وجوه شهيرة أمثال فنانين وممثلين وكذا الأفلام الخاصة بممارسة الجنس مع القاصرات والأطفال إضافة إلى مشاهد الجنس المثلي.

 

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