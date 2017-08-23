بالصور..''الباباراتزي'' المغاربة يوثقون لعطلة الوزير الخلفي رفقة زوجته بالبحر ﻿

إنتشرت صور لوزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، على موقع التواصل الإجتماعي بالفايسبوك، توثق لكيفية قضائه لعطلة قصيرة دامت يومين على شاطئ البحر.

شوف تيفي



إنتشرت صور لوزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، على موقع التواصل الإجتماعي بالفايسبوك، توثق لكيفية قضائه لعطلة قصيرة دامت يومين على شاطئ البحر.

وعلق النشطاء الفايسبوكيون كثيرا على صور الوزير الذي انتهز فرصة حصوله على عطلة قصيرة في الاستجمام برفقة زوجته بشاطئ المرسى الواقع بالقصر الصغير، حيث وثق هواة التصوير، لحظة استمتاع الوزير مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمياه الشاطئ المذكور برفقة زوجته.



وتساءل النشطاء بحظوظ الوزير مصطفى الخلفي بتواجده خارج لائحة زملائه الوزراء المغضوب عليهم و الممنوعين من العطلة من طرف الملك محمد السادس بعد تعثر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط.