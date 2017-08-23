 الملك يتكفل بمصاريف علاج المقاوم رفيق المهدي بنبركة ''محمد كاملي بن حمو'' الذي يرقد بالمستشفى بالدارالبيضاء ﻿
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الملك يتكفل بمصاريف علاج المقاوم رفيق المهدي بنبركة ''محمد كاملي بن حمو'' الذي يرقد بالمستشفى بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 21:23 الملك يتكفل بمصاريف علاج المقاوم رفيق المهدي بنبركة محمد كاملي بن حمو الذي يرقد بالمستشفى بالدارالبيضاء | بوليتيك
الملك يتكفل بمصاريف علاج المقاوم رفيق المهدي بنبركة ''محمد كاملي بن حمو'' الذي يرقد بالمستشفى بالدارالبيضاء
قام وفد من حزب الإتحاد الإشتراكي بزيارة أحد رموز المقاومة ضد الإستعمار الفرنسي ''محمدالكاملي بن حمو'' اليوم الأربعاء، والذي يرقد منذ أسابيع بمستشفى خليفة بن زايد بمدينة الدار البيضاء على إتر وعكة

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قام وفد من حزب الإتحاد الإشتراكي بزيارة أحد رموز المقاومة ضد الإستعمار الفرنسي "محمدالكاملي بن حمو" اليوم الأربعاء، والذي يرقد منذ أسابيع بمستشفى خليفة بن زايد بمدينة الدار البيضاء على إتر وعكة صحية.

وترأس الوفد الإتحادي كل من عبد الواحد الراضي والوزير عبد الكريم بنعتيق، الذين طمأنوا عائلة المقاوم، بتكفل الملك محمد السادس بجميع مصاريف العلاج في إلتفاتة مولوية رائعة .

وقضى رفيق "المهدي بن بركة" والمقاوم الذي ترأس إحدى الخلايا المسلحة التي كبدت الإستعمار الفرنسي خسائر كبيرة، "قضى" أزيد من 14 سنة في السجن كما أدين بالإعدام إبان حكم الراحل الحسن الثاني.

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