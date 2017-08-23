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الشرطي الملولي يدخل على خط الشاب الذي شرمل صديقته بفاس

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 22:25 الشرطي الملولي يدخل على خط الشاب الذي شرمل صديقته بفاس | مجتمع
الشرطي الملولي يدخل على خط الشاب الذي شرمل صديقته بفاس
نشر الشرطي الشهير هشام الملولي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تدوينة بخصوص الشاب الذي شرمل صديقته بالسلاح الأبيض بمدينة فاس قائلا « بزاف ديال الناس صيفطوليا التصاور ديال

شوف تيفي

 نشر الشرطي الشهير هشام الملولي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تدوينة بخصوص الشاب الذي شرمل صديقته بالسلاح الأبيض بمدينة فاس قائلا « بزاف ديال الناس صيفطوليا التصاور ديال هاذ البنت اللي تضربات فوجها باش نبارطجي لحقاش كاليك بغا يغتصبها ويكريسيها وضربها الوجها المهم ناس تيعرفوهم مزيان صيفطولي الصور ديالهم بزوج وأكدولي بأنهم كانو على علاقة والصور تؤكد ذلك ولكن هو فجميع الأحوال مخاسوش يضربها وخاسو يتربا حنيا متنظلمو حد كلها يدجازا على فعايلو اللي هي الضرب والجرح والتسبب في عاهة مستديمة ماشي محاولة الإغتصاب والسرقة بالعنف بالسلاح الأبيض الظلم لا ... بارطجيو باش بنادم ميبقاش غالط وشكرا حنيا كاملين مع الحق »

هذا وعلمت شوف تيفي أن والدة الموقوف المدعو "عماد" صرحت وهي تذرف الدموع بحرارة،أنه تم إيقافه من داخل منزل الأسرة، مشيرة بأنه قام بالفعل بضرب الفتاة التي ارتبط بها سابقا، لكنه لم يقم باختطافها أو اغتصابها.

وأوضحت الأم أن ابنها البالغ من العمر 26 سنة، تفاجأ أمس باتصال من صديقته السابقة المدعوة "نبيهة" البالغة من العمر 20 سنة، وخلال لقائه بها قام بتفتيش هاتفها، وبعد مشاهدته لبعض صورها، أقدم على ضربها بلكمة على مستوى الوجه.

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فاس ملولي شرمل

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