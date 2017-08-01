عاجـــل.. إلغاء حفل موسيقي في هولندا بسبب تهديد إرهابي ﻿

ألغي حفل موسيقي مساء يومه الأربعاء في روتردام بهولندا في آخر لحظة من قِبل الشرطة بسبب تهديد إرهابي، وفق ما أفادت قاعة الحفلات التي تنظم الحفل.

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ألغي حفل موسيقي مساء يومه الأربعاء في روتردام بهولندا في آخر لحظة من قِبل الشرطة بسبب تهديد إرهابي، وفق ما أفادت قاعة الحفلات التي تنظم الحفل.

واعلنت قاعة ماسيلو في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر "إنه في ضوء تهديد إرهابي، لن ينظَم حفل الاه-لاس هذا المساء بأمر من الشرطة".

وكانت عناصر الشرطة الهولندية قد ارتدوا سترات واقية للرصاص قرب القاعة التي تبلغ قدرة استيعابها ألف شخص حيث تم إخلاؤها بالكامل.

تجدر الإِشارة، إلى أن فرقة الروك الاه-لاس الأميركية ستقيم حفلا ليلة اليوم في المدينة الواقعة غرب هولندا.