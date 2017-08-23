عاجل..اعتقال الشاب اللي ضرب صاحبتو في فاس..ووالدته تكشف حقائق مثيرة+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الشاب الذي كشفت صفحات فايسبوكية، يومه الأربعاء، بأنه تورط في الاعتداء على فتاة بمدينة فاس، تم إيقافه قبل قليل من داخل منزل أسرته بمنطقة عين هارون.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الشاب الذي كشفت صفحات فايسبوكية، يومه الأربعاء، بأنه تورط في الاعتداء على فتاة بمدينة فاس، تم إيقافه قبل قليل من داخل منزل أسرته بمنطقة عين هارون.

وكشفت والدة الموقوف المدعو "عماد" وهي تذرف الدموع بحرارة، أن هذا الأخير تم إيقافه قبل قليل من داخل منزل الأسرة، مشيرة بأنه قام بالفعل بضرب الفتاة التي ارتبط بها سابقا، لكنه لم يقم باختطافها أو اغتصابها.

وأوضحت الأم أن ابنها البالغ من العمر 26 سنة، تفاجأ أمس باتصال من صديقته السابقة المدعوة "نبيهة" البالغة من العمر 20 سنة، وخلال لقائه بها قام بتفتيش هاتفها، وبعد مشاهدتها لبعض صورها، أقدم على ضربها بلكمة على مستوى الوجه.

وطالبت "الأم" بإطلاق سراح ابنها، نافية بشدة أن يكون قد اغتصبها أو قام باختطافها.