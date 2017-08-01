توقيف عصابة للإتجار في ''الكوكايين'' يتزعمها أفارقة بأكادير مع حجز أموال مهمة ﻿

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، أمس الثلاثاء 22 غشت، من إيقاف 3 أشخاص (مواطنين إفريقيين ومواطنة مغربية)، يشتبه في تورطهم في الاتجار في المخدرات الصلبة

شوف تيفي



تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، أمس الثلاثاء 22 غشت، من إيقاف 3 أشخاص (مواطنين إفريقيين ومواطنة مغربية)، يشتبه في تورطهم في الاتجار في المخدرات الصلبة ''الكوكايين''.



وجرى إيقاف المشتبه بهم على مستوى حي بنسركاو، على خلفية البحث المنجز في إطار قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، جرى إيقاف المشتبه بها، الأسبوع المنصرم، حيث مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل شقة المشتبه بهما من حجز كمية من مادة البيكاربونات التي تستعمل لمضاعفة كمية الكوكايين، بالإضافة إلى عدة وثائق تعريفية مشكوك في صحتها وعدة هواتف نقالة ولوحات الكترونية إلى جانب مبلغ مالي مهم.



كما أسفرت عملية تفتيش سيارة أحد المشتبه بهما من حجز مبلغ مالي إضافي وسلاح أبيض من الحجم الكبير، حيث تبين أن خليلة أحد المشتبه بهما، التي أوقفت بدورها في إطار هذه القضية، كانت قد تخلصت، لحظة علمها بقدوم الشرطة لتفتيش الشقة، من كمية من مخدر الكوكايين، وذلك برميها ببلوعة الحمام، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.