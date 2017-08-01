عاجل و رسميا..مديرية الحموشي تؤكد ما توصلت إليه ''شوف تيفي'' وتكشف عن ضحية الاغتصاب على متن حافلة للنقل الحضري بالدار البيضاء ﻿

كما سبق وأكدت ''شوف تيفي''، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، من الاهتداء إلى الفتاة ضحية الاعتداء الاجرامي الذي وثقه شريط فيديو على متن حافلة للنقل الحضري بالدار

"شوف تيفي"



كما سبق وأكدت "شوف تيفي"، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، من الاهتداء إلى الفتاة ضحية الاعتداء الاجرامي الذي وثقه شريط فيديو على متن حافلة للنقل الحضري بالدار البيضاء.



وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه " في إطار مواصلة البحث الذي تجريه ولاية أمن الدار البيضاء لتحديد ظروف وملابسات شريط الفيديو الذي يوثق لاعتداء جنسي كانت ضحيته فتاة على متن حافلة للنقل الحضري بمدينة الدار البيضاء، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بنفس المدينة، أمس الثلاثاء 22 غشت الجاري، من الاهتداء إلى الفتاة ضحية هذا الفعل الإجرامي".



وأضاف البلاغ أن المعطيات الأولية المتوفرة تشير إلى كون الضحية، التي تبلغ من العمر 26 سنة، تنحدر من مدينة سلا، وقد سبق لها الخضوع للعلاج خلال فترات مختلفة بسبب مرض عقلي، كما أنها تشكل موضوع بلاغ بحث لفائدة العائلة بعد أن غادرت منزل أسرتها إلى وجهة غير معلومة منذ شهر ماي من السنة الجارية.



وأشار المصدر ذاته إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تواصل بحثها في هذه النازلة، في انتظار إحالة المشتبه فيهم الستة على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فور انتهاء إجراءات البحث.